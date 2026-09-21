Plataformas de apuestas online cuestionan nuevos bloqueos de Subtel y aseguran que incluyen dominios “fuera de fallos judiciales”

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) cuestionó este lunes el nuevo bloqueo de 37 dominios dispuesto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y sostuvo que parte de las direcciones incluidas en la medida no estarían contempladas en las resoluciones judiciales que dieron origen al procedimiento.

La reacción se produjo luego de que la Subtel informara que ofició a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR para bloquear los nuevos dominios dentro de un plazo máximo de 48 horas. Según el organismo, la nómina fue validada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y el procedimiento se realiza en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

A través de un comunicado, aPAL aseguró que “hoy vuelven a aparecer dominios que no se encuentran contenidos en el fallo de la Corte Suprema ni en la resolución de la Corte de Apelaciones que dio origen a este procedimiento”.

La organización agregó que “respetar las decisiones de los tribunales también significa respetar los límites establecidos en ellas” y sostuvo que las medidas administrativas utilizadas para ejecutar las resoluciones deben ajustarse a su contenido “y no extender sus efectos más allá de aquello que fue resuelto judicialmente”.

aPAL también vinculó la controversia con la discusión sobre la regulación de las apuestas en línea y manifestó su preocupación por el eventual impacto de los bloqueos sobre las estimaciones de recaudación mediante IVA Digital.

“La discusión de fondo no puede resolverse dominio por dominio. Chile necesita una regulación que permita ordenar este mercado de manera integral, con reglas claras, fiscalización efectiva y protección para los usuarios”, concluyó la organización, que aseguró estar disponible para colaborar con las autoridades y el Congreso en la discusión regulatoria.