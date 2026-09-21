Pronóstico del tiempo: Anticipan lluvias intensas y hasta 120 mm en la zona centro-sur esta tercera semana de septiembre

Luego de la semana de Fiestas Patrias, Meteored dio a conocer que el clima de esta semana estará marcado por condiciones estables, en las cuales el martes se verá un aumento de la temperatura y, a mitad de la semana, llegará un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur.

En conversación con CNN AM, Pamela Henríquez, jefa de Meteored, detalló que “en el centro y sur va a estar más inestable”.

En el norte se esperan jornadas estables, con nubosidad parcial. Incluso, en sectores como Pica podrían llegar a los 34 grados, y en San Pedro oscilarían entre los 28 y los 30 grados.

“Son temperaturas casi veraniegas, a pesar de que ya mañana comenzamos la primavera, con un norte bastante cálido y el típico viento en la cordillera”, dijo Henríquez.

En la zona central y parte del sur, entre el día lunes y martes se esperan buenas condiciones. Sin embargo, al finalizar la semana, un nuevo frente que afectará principalmente a las regiones de Ñuble y la del Biobío.

“Se esperan acumulados entre el miércoles y el jueves de aproximadamente 80 a 120 milímetros. Específicamente, el día jueves va a ser el día donde podrían llegar a 100 o 120 milímetros en un día, en esas dos regiones”, sostuvo la jefa de Meteored.

Isoterma cero eleva la preocupación por posible aumento de caudales

El factor que genera más preocupación es el comportamiento de la isoterma cero, la que podría elevarse debido al aporte de calor asociado al río atmosférico. Esto podría provocar precipitaciones en sectores donde se registraron nevadas anteriormente.

Esta situación podría acelerar el derretimiento de la nieve y, con ello, aumentar los caudales, configurando un riesgo adicional en las zonas que recibirán mayores montos de agua.

La meteoróloga explicó que el escenario responde a una mayor inestabilidad en el centro-sur. Respecto de los próximos meses, indicó que los modelos proyectan precipitaciones sobre lo normal durante octubre y noviembre.

“Sin descartar que podríamos tener estos eventos como los que estamos viviendo ahora de precipitaciones intensas, porque pueden llegar ríos atmosféricos cargados de humedad en un corto periodo de tiempo que finalmente provocan más estragos”, agregó.