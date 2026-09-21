Steinert se ausenta por cuarta vez de comisión investigadora y diputados le piden fijar fecha para asistir

La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert volvió a excusarse este lunes de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa distintos actos de su gestión, con lo que suma cuatro inasistencias.

Ante la nueva ausencia, la instancia acordó citarla nuevamente y pedirle que sea ella quien proponga una fecha en la que pueda concurrir.

La comisión investiga hechos relacionados con sus 69 días al frente del Ministerio de Seguridad Pública, entre ellos solicitudes de información realizadas a la PDI, la conformación del alto mando policial, la implementación de la nueva cartera y eventuales materias de probidad y conflictos de interés.

Cuatro citaciones sin asistencia

La primera ausencia de Steinert se produjo el 17 de agosto, lo que obligó a suspender aquella sesión. Posteriormente se excusó de las citaciones del 31 de agosto y 7 de septiembre, antes de sumar este lunes su cuarta inasistencia.

La comisión fue creada para reunir antecedentes sobre distintos actos del Gobierno durante la gestión de Steinert, incluidas sus solicitudes de información a la Policía de Investigaciones y el cumplimiento de normas de probidad.

Además de insistir en la citación a la exministra, la instancia acordó convocar al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, al exministro Luis Cordero y a otras autoridades.