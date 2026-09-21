Sífilis se duplica en mujeres y gonorrea se triplica en hombres de tercera edad: Especialista apunta a falta de campañas de prevención

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsal), entre 2015 y 2021 la sífilis se duplicó en mujeres de 60 años, mientras que la gonorrea se triplicó entre los hombres del mismo rango etario.

En conversación con CNN AM, el ginecólogo de la Clínica Ciudad del Mar, Ignacio De La Torre, explicó que las cifras son conocidas a través del sistema de vigilancia del Minsal, que contempla la notificación obligatoria de algunas infecciones.

El especialista apuntó que el aumento puede responder a distintos factores, entre ellos aspectos culturales o falta de medidas de prevención. En ese sentido, señaló las campañas preventivas sobre el uso de preservativos que suelen estar enfocadas en adolescentes.

“Si todas las campañas muestran a parejas adolescentes o jóvenes, sean heterosexuales u homosexuales, vamos a estar entregando un mensaje que no apunta a este grupo en particular”, argumentó.

De la Torre sostuvo que también debería facilitarse el acceso gratuito a preservativos para este grupo etario, considerando que algunas personas mayores jubiladas enfrentan dificultades económicas o culturales para adquirirlos.

Otro punto planteado por el especialista fue la necesidad de realizar publicidad dirigida a adultos mayores, utilizando las redes sociales que más frecuentan, como la televisión o Facebook.

“Debemos transmitirles sin asustarlos, sin demonizar la actividad sexual y sin llenarlos de tabú”, afirmó el ginecólogo.

Además, destacó la importancia de los controles médicos preventivos, particularmente en mujeres que atraviesan la menopausia. Según comentó, algunas infecciones pueden presentarse sin síntomas, por lo que una persona puede transmitirla sin saberlo.

El ginecólogo planteó que la prevención también debería considerar los espacios donde viven o se desenvuelven las personas mayores, como los hogares y centros especializados, también en los centros de salud.

“Tenemos que pensar en ellos como actores de la sociedad en pleno derecho y ejercicio de todas las áreas que normalmente se dan socialmente”, concluyó de la Torre.