Sichel emplaza a Vodanovic a respaldar nuevo Estado de Excepción: “Ahí empiezo a creer que hay voluntad de acuerdo”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, emplazó a su par de Maipú, Tomás Vodanovic, y al Frente Amplio a respaldar un nuevo Estado de Excepción como una señal concreta de disposición a alcanzar acuerdos en materia de seguridad.

En entrevista con La Mañana de Agricultura, el jefe comunal abordó la carta suscrita por Vodanovic y el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, en la que ambos plantearon puntos de encuentro para avanzar en acuerdos políticos.

Frente a ello, Sichel llamó al Frente Amplio a pasar de las declaraciones a acciones concretas.

“No firmen tantas cartitas de amor y hagan política en serio”, señaló.

El alcalde de Ñuñoa planteó como prueba de esa voluntad de acuerdo el respaldo a un nuevo Estado de Excepción por 15 días, prorrogable por un periodo equivalente.

“Si él está dispuesto mañana a firmar ese estado de excepción, yo empiezo a creer que hay voluntad de acuerdo”, afirmó sobre Vodanovic.

Sichel también cuestionó el clima de confrontación política y llamó al Frente Amplio y al Partido Comunista a realizar un “mea culpa” respecto de lo que calificó como una “cultura de la cancelación”.

Insultos contra Kast en fonda de Ñuñoa

Durante la entrevista, el jefe comunal también abordó los insultos que recibió el Presidente José Antonio Kast durante una actividad de Fiestas Patrias en el Parque Estadio Nacional.

Sichel defendió su decisión de intervenir ante los gritos dirigidos al mandatario y sostuvo que le parecieron especialmente inapropiados por la presencia de niños.

“Me parecía ofensivo que, estando niños, se le gritaran cosas así de agresivas a un Presidente de la República. Creo que no es un ejemplo que hay que dar y no hay por qué tolerarlo”, afirmó.

El alcalde agregó que decidió tomar el micrófono porque, a su juicio, existe una “cultura de quedarse callado” frente a ese tipo de situaciones.