Sigue la batalla contra los sitios de apuestas online: Subtel ordena bloquear 37 nuevos dominios vinculados a plataformas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) instruyó a las empresas proveedoras de Internet bloquear 37 nuevos dominios, subdominios y sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar online, en cumplimiento de resoluciones de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La nómina fue remitida por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) e incluye sitios relacionados con Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet. Los proveedores tendrán un plazo máximo de 48 horas desde su respectiva notificación para ejecutar el bloqueo.

La medida se realizará mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), mecanismo que, de acuerdo con un informe técnico de Subtel, fue adoptado por la Corte de Apelaciones de Santiago debido a su especificidad y al menor riesgo relativo de bloquear servicios distintos de los individualizados.

Las empresas recurridas, entre ellas Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, deberán acreditar directamente ante el tribunal la ejecución de los bloqueos. También tendrán que remitir una copia a Subtel, detallando la fecha y hora exacta en que fue aplicada la medida.

El procedimiento contempla que la Lotería de Concepción o un tercero coadyuvante informe a la SCJ nuevos dominios, redirecciones o sitios espejo asociados a plataformas de juegos de azar en línea sin autorización.

Tras la validación de la Superintendencia, Subtel comunicará los antecedentes a los proveedores para que sean bloqueados bajo el mismo procedimiento, que además considera mecanismos de corrección ante eventuales afectaciones a servicios lícitos.