Cobre supera los US$ 6,7 la libra y marca su mayor nivel en semanas en la Bolsa de Metales de Londres

El precio del cobre cerró este lunes en US$ 6,71 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza de 1,78% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.788.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,68 la libra, con un alza de 1,48%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,69 y US$ 6,70 la libra, respectivamente, ambos con incrementos de 1,44% en la jornada.

Promedio anual del cobre sube 40,39%

El promedio mensual del cobre a la fecha subió a US$ 6,53 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior.

Mientras que el promedio anual llega a US$ 6,07 la libra, un alza de 40,39% respecto de igual período de 2025, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,62 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 6,96 la libra para agosto de 2027. El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se mantuvo en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en octubre se transaron en US$ 7,45 la libra, cifra que incluye impuestos. El promedio de cierre de agosto en esa bolsa fue de US$ 7,27 la libra.

Inventarios de cobre suben en Londres y Shanghái

Los inventarios de cobre en Londres subieron 775 toneladas hasta 255.875 toneladas entre el 18 y el 21 de septiembre, un alza de 0,30%.

En Nueva York, los inventarios de COMEX bajaron levemente, con una reducción de 428 toneladas hasta 696.204 toneladas, una caída de 0,06%.

En Shanghái, en cambio, los inventarios subieron 1.293 toneladas entre el 11 y el 18 de septiembre, hasta 56.073 toneladas, un alza de 2,36%.

El repunte corta dos semanas consecutivas de fuertes caídas en esa plaza, que habían llegado a 19,12% y 13,05% en los boletines anteriores de Cochilco.

Plomo lidera las alzas entre otros metales

Entre los otros metales transados en Londres, el plomo lideró las alzas con un incremento de 1,18% hasta US$ 1.890 por tonelada, seguido por el níquel, que subió 0,44% hasta US$ 16.125, y el estaño, que avanzó 0,35% hasta US$ 53.785.

El zinc también cerró en terreno positivo, con un alza de 0,20% hasta US$ 4.018, mientras que el aluminio fue el único metal base que retrocedió, con una caída de 0,68% hasta US$ 3.262,5 por tonelada.

El carbonato de litio se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación respecto de la última medición registrada el 15 de septiembre, según cifras del Banco Central.