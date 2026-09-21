Fiscalía indaga falla en malla de seguridad tras muerte de niño de 9 años que cayó desde edificio en Santiago

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga la muerte de un niño de 9 años que cayó desde el noveno piso de un edificio en Santiago, hecho que preliminarmente es indagado como un accidente.

El caso ocurrió durante la tarde del domingo en un inmueble ubicado en el sector de San Diego con General Gana, en barrio Franklin.

El fiscal de Flagrancia Manuel Silva señaló que la malla de seguridad instalada en el departamento se encuentra rota y que una de las principales diligencias será determinar cuándo y cómo se produjo ese daño.

“La malla está rota, pero hay que determinar por qué ocurre”, señaló el persecutor a T13.

Fiscalía maneja hipótesis de accidente

Según los antecedentes preliminares, el niño, de nacionalidad dominicana, se encontraba junto a sus padres y otros integrantes de su familia en el departamento.

Silva explicó que el menor habría estado solo en su habitación al momento de la caída.

“Estaba con sus padres. Entendemos que estaba solo en su pieza cuando ocurre el desenlace”, indicó.

El fiscal agregó que, hasta ahora, no existen antecedentes que apunten a una acción intencional de la víctima o de terceras personas.

PDI pericia la malla y revisa cámaras

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística.

El comisario Danilo Sepúlveda explicó que los equipos especializados trabajan en el análisis de la malla exterior instalada en el dormitorio desde donde cayó el niño.

Además, la policía realiza el levantamiento y revisión de las cámaras de seguridad del edificio.

La investigación deberá establecer si la malla presentaba alguna falla previa o si se rompió producto de la caída.