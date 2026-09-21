Xi Jinping se reunirá nuevamente con Trump en EE.UU. a cuatro meses de su encuentro en China

El presidente de China, Xi Jinping, realizará esta semana una visita de Estado a Estados Unidos, donde volverá a reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en medio de negociaciones comerciales y de una creciente competencia entre ambas potencias por el desarrollo de la inteligencia artificial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó este lunes que el viaje se extenderá desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre y se concretará por invitación de Trump.
Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios durante 2026. En mayo, Trump realizó una visita de Estado a China, instancia en la que ambos gobiernos acordaron avanzar en mecanismos de diálogo sobre asuntos económicos y tecnológicos.
Comercio e inteligencia artificial
Entre los principales asuntos que marcarán la reunión aparece la tregua comercial entre Washington y Pekín, cuyo actual esquema vence el próximo 10 de noviembre.
El acuerdo ha permitido contener una escalada arancelaria que llegó a superar tasas del 100% durante los momentos de mayor tensión comercial entre ambas economías.
La inteligencia artificial también tendrá un lugar relevante. Durante conversaciones previas celebradas en Nueva York, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, propuso al viceprimer ministro chino, He Lifeng, crear un mecanismo bilateral para notificar incidentes de IA que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
Washington y Pekín mantienen diferencias sobre el acceso a chips avanzados, las restricciones tecnológicas y la regulación de sistemas de inteligencia artificial.
Taiwán e Irán también asoman en la agenda
Además del comercio y la tecnología, se espera que Trump y Xi aborden asuntos geopolíticos como Taiwán y la guerra en Irán.
Reuters informó que la reunión está prevista para este jueves 24 en Washington y que ambos líderes buscarán mantener estabilidad en una relación marcada por diferencias comerciales, militares y tecnológicas.
El vocero de la Cancillería china, Guo Jiakun, adelantó que Xi y Trump mantendrán un intercambio “profundo” sobre la relación bilateral y asuntos vinculados con la paz y el desarrollo mundial.
Desde Pekín calificaron además las visitas recíprocas de ambos mandatarios dentro de un período de seis meses como un hecho de “significado histórico”.
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