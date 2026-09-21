Familia desconoce paradero de venezolano trasladado a centro de detención tras ser baleado por ICE

Un migrante venezolano de 28 años fue trasladado a un centro de detención federal después de haber sido hospitalizado tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin, Texas.

El hombre fue identificado como Wilber Rafael Garcés Pérez. Su abogada confirmó a la Agencia EFE que fue retirado del hospital y llevado a un recinto de detención, aunque su familia y defensa aseguran que todavía desconocen dónde se encuentra.

Autoridades de Austin habían informado previamente que Garcés se encontraba en condición grave tras resultar herido durante el procedimiento ocurrido el domingo en el norte de la ciudad.

“Me tiraron por la espalda”

De acuerdo con el relato entregado a EFE por el concejal de Austin Mike Siegel, el incidente comenzó cuando un agente de ICE que circulaba en una camioneta sin identificación abordó el vehículo conducido por Garcés.

Un testigo que llegó al lugar después de escuchar los disparos aseguró a la agencia que encontró al venezolano dentro de su automóvil.

“Me tiraron por la espalda”, habría respondido Garcés cuando el hombre le preguntó qué había ocurrido.

La versión sobre las circunstancias exactas del procedimiento continúa bajo investigación. Reportes de Reuters y AP señalan que las autoridades federales investigan el caso, mientras funcionarios de Austin han cuestionado la falta de información disponible sobre lo ocurrido.