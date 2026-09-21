Mapa interactivo de cortes de luz en Santiago este lunes: Estas son las nueve comunas afectadas

Nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de electricidad programados durante este lunes 21 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red de Enel.
Las interrupciones podrían extenderse por hasta ocho horas en algunos sectores de la capital.
Los trabajos buscan realizar labores de mantenimiento preventivo, mejorar la infraestructura eléctrica y permitir la conexión de nuevos clientes.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz?
Las nueve comunas contempladas en la programación de este lunes son:
- Estación Central.
- Conchalí.
- Providencia.
- Peñalolén.
- Renca.
- San Joaquín.
- La Florida.
- Macul.
- Ñuñoa.
Enel indicó que las interrupciones fueron coordinadas previamente y que afectan únicamente a sectores determinados dentro de cada comuna, por lo que no implican un corte generalizado del suministro.
¿Cómo revisar si tu domicilio está afectado?
La compañía dispone de un mapa de cortes programados en el que los usuarios pueden consultar las zonas involucradas y los horarios previstos para cada trabajo.
Debido a que los horarios y perímetros varían según el sector, se recomienda revisar la programación correspondiente a cada dirección antes del inicio de las labores.
Revisa los sectores afectados por los cortes programados en este mapa interactivo
|Fuente: Enel.
Información referencial sujeta a actualización.
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