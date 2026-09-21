Gobierno de Kast debería multiplicar por 2,5 su ritmo de entrega de viviendas para cumplir meta de 400.000: Costaría US$ 14.200 millones

Un informe de Déficit Cero advirtió que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá multiplicar por 2,5 su ritmo mensual de entrega de viviendas para cumplir la meta de 400.000 soluciones habitacionales durante su mandato.

De acuerdo con un informe citado por El País, en los primeros cuatro meses de la administración se entregaron 13.957 viviendas, equivalentes al 3,5% del objetivo. El promedio mensual hasta junio fue de 3.489 unidades, cifra que tendría que aumentar a 8.774 para alcanzar el compromiso a 2030.

El XI Reporte de la Política Habitacional reconoce que las cifras suelen ser menores durante los primeros meses de un Gobierno, pero advierte que “se requiere mayor certeza respecto de las medidas que permitirán lograr el compromiso en los próximos años” y que actualmente “no existe un plan detallado”. Si se mantuviera el ritmo observado hasta junio, el Ejecutivo cerraría su primer año con unas 41.871 viviendas entregadas.

Sebastián Bowen, director de Déficit Cero, explicó que de las 300.000 soluciones que dependen de programas de subsidios, cerca de 180.000 corresponden a proyectos con subsidios adjudicados o en construcción desde el Gobierno anterior. Para las restantes, señaló, sería necesario iniciar unas 60.000 viviendas anuales durante este año y el próximo.

“En los primeros cuatro meses de este Gobierno, tenemos 14.000 en total iniciadas. Si uno siguiera ese patrón para el año, estas logrando menos de 50.000. Sin sacar conclusiones radicales, estos datos nos dice claramente que hay que acelerar la marcha“, afirmó Bowen.

El financiamiento aparece como otro de los principales desafíos. Déficit Cero estima que cumplir la meta completa del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo demandará cerca de US$ 14.241 millones durante el Gobierno de Kast, un 46,4% más que el costo del Plan de Emergencia Habitacional de la administración de Gabriel Boric.

Para 2026 se programaron US$ 2.562 millones, por lo que quedarían US$ 11.679 millones por financiar entre 2027 y 2029. Esto implicaría destinar al menos US$ 3.893 millones anuales durante ese período, un 52% más que lo programado para este año.