Excancilleres arremeten contra el Gobierno de Kast por caída de candidatura de Bachelet a la ONU: Acusaron “gesto hostil” y “daño evidente”

Un grupo de excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores responsabilizó al Gobierno por el debilitamiento de la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), luego de que la exmandataria anunciara el pasado sábado que no continuará en la carrera.

En una declaración pública difundida este lunes, las exautoridades calificaron como “inexplicable y sin precedentes” la decisión del Ejecutivo de retirar el respaldo de Chile a la postulación y sostuvieron que esta se apartó “del servicio a los principios, objetivos e intereses permanentes de una política exterior de Estado”.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast había retirado oficialmente el patrocinio el 24 de marzo.

Los firmantes plantearon en la misiva que “el retiro del apoyo del gobierno de Chile representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura, generando dudas en países que habían expresado interés en apoyarla”.

También cuestionaron el papel de Estados Unidos en el proceso. Según la declaración, los cancilleres de Brasil y México solicitaron por nota que una alta autoridad de la administración de Donald Trump recibiera a Bachelet, pero la petición no tuvo respuesta. Añadieron que el embajador estadounidense ante la ONU recibió a la mayoría de las candidaturas, pero no a la expresidenta.

Del mismo modo, puntualizaron que “por sobre todo, apreciamos que la expresidenta haya levantado como viga maestra de su candidatura principios fundamentales para Chile y buena parte de la comunidad internacional, como el multilateralismo para enfrentar los retos a la paz y seguridad, el respeto al derecho internacional y la soberanía de los estados miembros el desarrollo sustentable, y la democracia y los derechos humanos, normas bajo asalto en el presente escenario internacional”.

El documento fue suscrito por Cristian Barros, Gloria de la Fuente, Mariano Fernández, Ximena Fuentes, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Edgardo Riveros, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker.