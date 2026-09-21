Fiestas Patrias dejan 20 fallecidos y 385 detenidos por delitos de tránsito a nivel nacional

20 personas fallecieron y 385 fueron detenidas durante el periodo de Fiestas Patrias por distintos delitos asociados al tránsito, de acuerdo con el balance final entregado este lunes por Carabineros.

Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, jornadas en las que se registraron 334 siniestros de tránsito a nivel nacional.

Durante esos días, 378.227 vehículos salieron de la Región Metropolitana, de los cuales 73.776 fueron controlados y fiscalizados.

385 personas detenidas

Carabineros informó que se realizaron un total de 22.614 exámenes: 22.242 alcotest y 372 narcotest.

Los procedimientos dejaron 385 personas detenidas, distribuidas de la siguiente manera:

205 por conducir en estado de ebriedad.

por conducir en estado de ebriedad. 106 por conducción bajo la influencia del alcohol.

por conducción bajo la influencia del alcohol. 56 por conducir bajo los efectos de drogas.

por conducir bajo los efectos de drogas. 18 por conducción temeraria.

Más de 2 mil infracciones

Durante las fiscalizaciones también se cursaron 2.285 infracciones de tránsito.

De ellas, 1.533 estuvieron relacionadas con exceso de velocidad, 519 con el uso del cinturón de seguridad y 233 con incumplimientos asociados al sistema de retención infantil.