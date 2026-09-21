Detectan más de $10 mil millones en sobregasto en compras públicas durante el Gobierno de Boric: Gendarmería e Instituto Geográfico Militar concentran casi el 40%

La Dirección de Presupuestos (Dipres) detectó $10.615 millones en sobregasto en compras realizadas mediante convenio marco durante 2022 y 2023, luego de identificar adquisiciones efectuadas a precios superiores a otras ofertas disponibles dentro del catálogo de proveedores del Estado.

El desglose de los montos, obtenido vía Ley de Transparencia por La Tercera, muestra que Gendarmería y el Instituto Geográfico Militar (IGM) encabezan la lista, con $2.835 millones y $1.330 millones, respectivamente. Entre ambas instituciones concentran el 39,5% del total.

Según el análisis de la Dipres, solo 28 entidades públicas acumularon el 91,2% del sobregasto detectado. Después de Gendarmería, con un 26,9%, y el IGM, con 12,6%, aparecen los servicios de Salud Metropolitano Sur (4,8%), Metropolitano Oriente (4,4%), Araucanía Sur (4,4%), Concepción (4,3%) y Metropolitano Norte (4,2%).

La mayor parte de los pagos en exceso estuvo vinculada a alimentos, que concentraron el 73,2% del total, equivalente a cerca de $7,7 mil millones. Los artículos de aseo e higiene representaron otro 19,3%, mientras que productos de ferretería y servicios complementarios alcanzaron un 4,2% y los artículos de escritorio y papelería, un 1,9%.

Entre los casos analizados figuran $437 millones de sobregasto en compras de papas, $430 millones en pechugas de pollo deshuesadas, $348 millones en trutros de pollo y pavo, $255 millones en zapallos, $219 millones en tomates, $195 millones en plátanos y $144 millones en pañales. También se detectaron $34,2 millones en una compra de 886 computadores HP realizada en 2022 por el Servicio de Salud del Maule.

En su Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026, la Dipres sostuvo que los resultados sugieren realizar revisiones focalizadas sobre los organismos y convenios que concentran los mayores montos. Además, recomendó reforzar los incentivos para evitar ejecuciones innecesarias de recursos hacia el cierre del año presupuestario, debido al aumento del gasto en bienes y servicios registrado durante los últimos meses de cada ejercicio.