Rebaja del TAG: Gobierno negocia ampliar plazos de concesión a cambio de menores tarifas

El Gobierno avanza en negociaciones con empresas concesionarias para reducir las tarifas del TAG y los peajes en algunas autopistas, mediante una fórmula que contempla extender los plazos de concesión a cambio de menores cobros.

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que las conversaciones llevan varios meses y manifestó optimismo respecto de alcanzar acuerdos.

“Estamos optimistas de que prontamente podamos dar algún anuncio para el país de reducciones en los peajes de algunas de las autopistas”, señaló.

De Grange explicó que durante los últimos años las tarifas de algunas concesiones han aumentado por sobre el crecimiento del ingreso per cápita, situación que llevó al Ejecutivo a impulsar negociaciones con las empresas.

La propuesta consiste en otorgar mayores plazos de concesión a cambio de una reducción en los peajes.

Según el ministro, el resultado dependerá de factores como el valor actual de los peajes, la infraestructura involucrada, la estructura financiera de cada contrato y el tiempo que reste de concesión.

Rebaja no llegará a todas las autopistas

El secretario de Estado aclaró que los eventuales acuerdos no abarcarán al 100% de las autopistas, debido a las diferencias existentes entre sus contratos.

“Si queremos que la reducción sea significativa, vamos a priorizar a aquellas en que el flujo es mayor”, afirmó.

También tendrán relevancia aquellas concesiones cuyo plazo restante permita alcanzar un equilibrio financiero mediante una eventual extensión.

De Grange añadió que durante el ChileDay realizado en Madrid y Londres hubo nuevos acercamientos con empresas concesionarias.

Respecto de cuánto podrían bajar las tarifas, señaló que los porcentajes dependerán de cada contrato y que el Gobierno entregará los detalles una vez concluyan las negociaciones.