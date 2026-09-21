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Millonaria estafa denunciada por el veterinario Sebastián Jiménez: Acusa que le sustrajeron casi $400 millones de su empresa de servicios

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Millonaria estafa denunciada por el veterinario Sebastián Jiménez: Acusa que le sustrajeron casi $400 millones de su empresa de servicios

El médico veterinario y figura de televisión Sebastián Jiménez, conocido como “Lindorfo”, denunció haber sido víctima de una presunta estafa por cerca de $400 millones al interior de su empresa de servicios veterinarios SocialAst.

Según dio a conocer un reportaje de Mega Investiga, Jiménez apunta como principal acusada a Jimena Aracena, quien se desempeñaba como jefa de finanzas. En la denuncia también figura Cristián Bravo, pareja de la mujer y contador de la empresa.

De acuerdo con el relato del veterinario, el mecanismo habría consistido en transferencias bancarias que simulaban pagos a proveedores. En los registros aparecían nombres de empresas reales, pero los RUT asociados corresponderían a personas cercanas a la acusada.

Jiménez explicó que SocialAst llegó a trabajar con más de 180 proveedores y que comenzó a perderlos debido a pagos que no se concretaban.

El veterinario abordó el impacto económico que, según su versión, tuvo la situación en sus finanzas. “Me robaron todo lo que había, hoy yo estoy en cero”, expresó.

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