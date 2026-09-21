Por primera vez en un terminal de buses: Blue Express instala locker inteligente en Valdivia para retiro de envíos

Blue Express instaló por primera vez uno de sus lockers inteligentes en un terminal de buses. El nuevo punto de retiro se encuentra en Terval, el Terminal de Buses de Valdivia, y permitirá que pasajeros, trabajadores y habitantes de la ciudad retiren sus compras online de manera rápida y sencilla.

Terval recibe diariamente entre 20 mil y 25 mil personas, flujo que puede llegar a duplicarse durante la época estival. Además, desde sus instalaciones operan entre 800 y 900 buses cada día, considerando servicios rurales e interregionales, lo que lo convierte en uno de los principales puntos de conexión y tránsito de la Región de Los Ríos.

El nuevo locker busca incorporar una alternativa de retiro en un espacio estratégico y de alta circulación, permitiendo que las personas aprovechen sus desplazamientos habituales para recoger sus pedidos, sin necesidad de esperar una entrega en el domicilio.

“Por Terval transitan miles de personas todos los días, tanto de Valdivia como de otras comunas y regiones. La incorporación de este locker nos permite sumar un nuevo servicio para nuestros pasajeros, trabajadores y la comunidad, facilitando el retiro de sus compras en un lugar conectado con sus recorridos cotidianos”, señaló Jaime Arriagada, gerente general de Terval.

Esta instalación forma parte de la estrategia de Entregas Fuera de Casa de Blue Express, orientada a entregar mayor flexibilidad y autonomía a las personas para elegir dónde y cuándo retirar sus compras online. Actualmente, la compañía cuenta con una red de más de 3.200 Puntos Blue Express y más de 750 lockers inteligentes a lo largo de Chile, en ubicaciones estratégicas como estaciones de servicio Copec y stripcenters disponibles 24/7, supermercados Unimarc, estaciones de servicio y centros comerciales.

“Este primer locker en un terminal de buses representa un nuevo paso en la expansión de nuestra red. Queremos estar presentes en lugares que formen parte de la vida cotidiana de las personas y Terval, por su conectividad y el alto flujo de pasajeros que recibe, es un punto estratégico para acercar las compras online a quienes viven o se desplazan por Valdivia”, afirmó Olivier Paccot, gerente general de Blue Express.

Los lockers inteligentes de Blue Express permiten retirar compras online en pocos segundos mediante un proceso simple y autónomo donde el usuario escanea un código QR en la pantalla del locker, y automáticamente se abre el casillero con su pedido. Con su llegada a Terval, la compañía continúa ampliando los espacios en los que las personas pueden acceder a sus pedidos y sumando nuevas alternativas para una última milla más flexible, eficiente y conectada con sus rutinas.