Subsecretario de Minería destaca llamado de Daniel Mas a inversionistas privados a asociarse con Codelco y reafirma que “Chile está de vuelta”

El subsecretario de Minería, Álvaro González, repasó en entrevista con Agenda Económica de CNN Chile los resultados que dejó el reciente Chile Day, realizado en Madrid y Londres, y sostuvo que la instancia permitió transmitir a los inversionistas internacionales un mensaje respaldado en hechos concretos y no solo en intenciones.

Según detalló el subsecretario, durante el evento se realizaron nueve reuniones bilaterales en Madrid y nueve en Londres, con la participación de los ministros que representaron a Chile en cada ciudad. Cada uno de esos encuentros reunió a más de 700 personas, cifra que González calificó como un récord histórico de participación e interés por conocer la situación actual del país.

“Se generaron muchas oportunidades, obviamente, de inversión, mucho interés en Chile y lo cual esperamos se vaya desarrollando prontamente en los meses que vienen, que todas esas personas que vieron que Chile está de vuelta puedan también venir a explorar oportunidades más específicas”, destacó.

Llamado a invertir en Codelco suma más de ocho acuerdos

Sobre los resultados concretos que arrojó la instancia, el subsecretario destacó que el llamado a las mineras globales a asociarse con Codelco ya se ha traducido en más de ocho acuerdos firmados entre la estatal y grandes compañías mineras a nivel mundial.

González explicó que ese tipo de alianzas permite traer mayor capital al país a través de una empresa reconocida internacionalmente, aprovechando la cartera de proyectos de propiedad minera que mantiene Codelco para acelerar su desarrollo.

“Estamos abriendo la puerta de entrada a nuestro país con la principal compañía minera estatal, que tiene una serie de proyectos de propiedad minera y que puede también servir para acelerar el desarrollo de esos proyectos”, añadió.

Distrito minero sudamericano avanza con declaración conjunta

El subsecretario también entregó un balance sobre el avance del distrito minero sudamericano propuesto por el biministro Daniel Mas durante el evento.

En ese marco, explicó que ese proceso ya cuenta con un primer paso concreto, materializado en una reunión sostenida en el marco del mes de la minería con los ministros de Minería de Perú, Bolivia y Argentina, en la que se firmó una primera declaración conjunta de carácter no vinculante para facilitar el desarrollo minero entre los cuatro países.

“Eso va a significar, a modo de ejemplo, como hemos citado siempre en el ejemplo de Argentina, que la minería que se desarrolle en Argentina pueda también salir por puertos chilenos y la minería que se desarrolla en ese y en los otros países que hemos mencionado también pueda contar con proveedores chilenos y viceversa”, ejemplificó González.

El subsecretario precisó que la iniciativa partió con los tres países vecinos, aunque no se descarta sumar a otras economías de la región más adelante.

Consultado sobre si Chile asumiría el liderazgo de ese distrito minero, González sostuvo que el país cuenta con una posición estratégica de salida al Pacífico y busca asumir ese rol, aunque enmarcado en un enfoque de cooperación regional del que se beneficiarían todos los países participantes, incluyendo a Argentina, cuyos yacimientos se ubican al otro lado de la cordillera.

Chile Day: Gobierno destaca cambios tributarios y regulatorios

El subsecretario también hizo un balance de los hechos que el Gobierno exhibió durante el evento para respaldar el mensaje “Chile está de vuelta” ante los inversionistas, mencionando la disminución del impuesto corporativo desde 27% a 23%, el régimen de invariabilidad tributaria, el proyecto de ley de amparo minero, y la reducción de los permisos del Reglamento de Seguridad Minera desde 55 a 30, de los cuales 18 pasarán a ser declaraciones juradas.

Sobre los desafíos identificados tras el Chile Day, González mencionó la necesidad de mayor capital para el desarrollo de proyectos mineros, mejoras regulatorias adicionales y desafíos de innovación y capital humano especializado, precisando que hacia 2032 el país requerirá más de 34 mil puestos de trabajo con ese perfil.

El subsecretario cerró señalando que el desafío ahora es que el interés generado durante el evento se traduzca en los próximos meses en oportunidades de inversión más específicas para el país, en el marco de lo que definió como la preparación de la minería chilena para los próximos 40 años, según el mandato del presidente José Antonio Kast.