Bloomberg: Capital extranjero llega en masa a Chile mientras su postura fiscal reafirma la confianza de los inversionistas

Chile cerró julio con un giro fiscal que pocos países de la región pueden mostrar hoy: pasó de un déficit de $957.000 millones en igual mes de 2025 a un superávit de $95.000 millones, equivalentes a US$ 10 millones.

Según consignó Bloomberg, detrás de ese vuelco hay un factor evidente, el salto de 79% en los ingresos provenientes de la minería privada, y otro menos visible pero igual de decisivo, un gasto público que en lo que va del año apenas ha crecido 0,7%.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya adelantó que la meta para 2027 es todavía más ajustada: mantener ese crecimiento entre 0% y 1%.

Inversionistas extranjeros aumentan sus tenencias de bonos chilenos

Ese comportamiento austero está empezando a notarse en las cifras de quién compra la deuda del país. Las tenencias de bonos soberanos en pesos en manos de inversionistas extranjeros subieron US$ 700 millones solo en agosto, hasta un récord de US$ 21.040 millones, según el Banco Central. La cifra de agosto coincide con la serie oficial del instituto emisor.

En lo que va de 2026, el alza acumulada llega a 42%, una cifra que deja atrás a sus pares regionales por un margen amplio: Colombia subió 4,2% en el mismo período, México cerca de 3% y Brasil apenas 2% hasta julio.

Como resultado, los no residentes ya controlan 15,6% de la deuda soberana local, la proporción más alta desde comienzos de 2020 y prácticamente el doble de lo que tenían a fines de 2024.

El contraste con los vecinos ayuda a explicar por qué Chile está captando ese apetito. Brasil arrastra dudas sobre su capacidad de estabilizar las cuentas públicas mientras suben sus costos por intereses, y Colombia acaba de aprobar un alza de 16% en su gasto para el próximo año, justo cuando sus inversionistas ya estaban inquietos por el tamaño de su deuda.

Andrés Pérez, economista jefe para América Latina de Banco Itaú, resume el efecto en que el alza de los metales debería seguir alimentando los ingresos mineros chilenos, mientras el Gobierno mantiene el gasto a raya, lo que va construyendo credibilidad después de varios años de déficits por sobre la meta.

“Sell America” también impulsa los flujos hacia la región

Hay, además, un viento de cola que no depende de Chile. El medio consignado conecta parte de este flujo con el resurgimiento de la tesis “Sell America”, la idea de que la política de Donald Trump, entre aranceles históricos y el desgaste de alianzas de larga data, empuja a los inversionistas a mirar fuera de Estados Unidos.

Esa lectura ganó fuerza el mes pasado, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió a comprar bonos de mayor plazo para forzar a la baja sus rendimientos.

Alexis Vega, jefe de creación de mercado del Banco de Crédito e Inversiones, especificó cómo leer esa maniobra: “Están llevando adelante un programa de recompra que carece de credibilidad. La actual estructura de deuda es insostenible”.

Para Vega, ese desplazamiento seguirá dándose, y América Latina, con los precios de los commodities altos y ajustes fiscales en marcha, “luce más disciplinada que Estados Unidos”.

Chile busca profundizar su mercado de bonos

El desafío para Chile ahora es sostener ese impulso más allá del contexto externo. El subgobernador del Banco Central, Alberto Naudon, sostiene que ya se removieron las principales trabas que le complicaban la vida a un inversionista extranjero que quisiera entrar al mercado de bonos chileno, y que lo que resta es afinar detalles: acercar los estándares locales a los que rigen afuera para hacer la entrada todavía más simple.

En esa dirección apuntan dos anuncios recientes del Gobierno: permitir, por primera vez, que los fondos de pensiones realicen operaciones de retrocompra, lo que debería mover más volumen y estrechar los spreads de los bonos, y un programa de creadores de mercado, hoy en consulta pública, con el mismo fin.

Ambas iniciativas forman parte de un paquete de 30 medidas para profundizar el mercado de capitales, que también apunta a reducir el papeleo y las trabas tributarias que hoy enfrenta un extranjero al comprar activos chilenos.

Christopher Mejia, analista de crédito soberano de mercados emergentes en T. Rowe Price, cree que ese trabajo de fondo es justamente lo que falta para consolidar la tendencia: resolver esos problemas puntuales debería terminar de despejar los obstáculos que los inversionistas extranjeros han enfrentado hasta ahora en Chile.