Placebo regresa a Chile en 2027 con gira por sus 30 años: Confirma show en el Estadio Bicentenario para marzo

Placebo confirmó su regreso a Chile para el 6 de marzo de 2027, cuando se presentará en el Estadio Bicentenario de Santiago como parte de su 30th Anniversary Tour, gira con la que celebra tres décadas desde el lanzamiento de su primer disco.

El concierto estará centrado en canciones de sus dos primeros álbumes, Placebo y Without You I’m Nothing. El repertorio contempla temas como “Nancy Boy”, “Pure Morning”, “Every You Every Me” y “Teenage Angst”, varios de los cuales no han formado parte de sus presentaciones en vivo durante años.

La fecha marcará la sexta visita de la banda británica al país, después de sus presentaciones de 2005, 2007, 2010, 2014 y 2024. En su paso más reciente, Placebo realizó dos conciertos en el Movistar Arena, que reunieron a 27 mil personas.

La gira coincide con la publicación de RE, lanzado en junio pasado como una reinterpretación del disco debut de 1996. Según la banda, el trabajo funciona como una “versión del director”, elaborada a partir de las cintas maestras originales y con una actualización del sonido tras 30 años de trayectoria.

El proyecto fue recreado por Brian Molko y Rob Kirwan y mezclado por Adam Noble. Placebo, formado en 1994 y encabezado por Molko y Stefan Olsdal, desarrolló desde mediados de los años 90 una propuesta vinculada al rock alternativo, el postpunk y elementos góticos, con canciones como “The Bitter End” y “Without You I’m Nothing” entre las más reconocidas de su catálogo.