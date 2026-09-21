Santuario Quitralco: El refugio de Aysén que une desarrollo inmobiliario y Derecho Real de Conservación

El sur de nuestro país esconde lugares increíbles: laberintos infinitos de un verde profundo, cuerpos de agua que unen la sal del mar con las corrientes provenientes de los distintos glaciares, lugares únicos de calma y por sobre todo de naturaleza. Y es ahí donde nace Santuario Quitralco.

En relación con el origen de la iniciativa, Bernardita Aldunate, directora de Conservación de Santuario Quitralco, señaló: “Llegamos a este lugar buscando una… partimos con una parcelita. Y encontramos este campo maravilloso que cuando llegamos supimos que este era el lugar”.

A su vez, el fundador de Santuario Quitralco, Álvaro Ide, complementó: “Y nos enamoramos del lugar. Nos encantó la paz, la tranquilidad, lo apartado que está, y lo mismo le da ese encanto de vegetación virgen”.

La búsqueda de reservas de agua dulce y climas más fríos están impulsando una migración verde hacia el extremo sur de nuestro país.

Sobre este fenómeno socioambiental, la directora de Conservación explicó: “Nos dimos cuenta que con el calentamiento global todo el clima se está desplazando hacia el sur. Y esto lo vivimos en La Araucanía, entonces buscamos un lugar más al sur para poder tener un lugar donde estuviese la presencia de agua, lluvia, verde”.

Un proyecto que contempla una reserva ecológica de más de 20 hectáreas y que cuenta con el Derecho Real de Conservación. Al respecto, la misma representante de la entidad destacó el resguardo legal del predio: “Estas tierras van a tener Derecho Real de Conservación y eso permite que esté protegido bajo ley, o sea, como que sea algo real. En Chile no es muy común ver el Derecho Real de Conservación, menos en esta zona, y es eso: como proteger, invitar a proteger, a mantener, a cuidar para nosotros y para las futuras generaciones”.

Un lugar único en donde no solo se busca habitar, sino proteger por ley. Y es que en Quitralco están casi el 50% de las especies forestales de Chile. Un refugio austral ubicado a 70 km de Puerto Aysén, que demuestra que el desarrollo inmobiliario puede ir de la mano con la preservación absoluta del medio ambiente.