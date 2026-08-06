Minsal ordena retirar lote de pasas morenas por presencia de ocratoxina A

El Ministerio de Salud ordenó retirar del mercado un lote de pasas morenas de la marca Cuisine & Co, luego de detectar un incumplimiento de la normativa sanitaria por presencia de ocratoxina A.

La medida afecta exclusivamente al lote 104736, comercializado en bolsas de 100 gramos y envasado por la empresa Agroindustrial Las Tres Erres SpA.

El Minsal llamó a las personas que tengan unidades correspondientes a este lote en sus hogares a abstenerse de consumirlas.

¿Cómo identificar las pasas afectadas?

Los antecedentes entregados por la autoridad sanitaria para reconocer el producto son los siguientes:

Producto: pasas morenas.

pasas morenas. Marca: Cuisine & Co.

Cuisine & Co. Formato: bolsa de 100 gramos.

bolsa de 100 gramos. Lote: 104736.

104736. Fecha de elaboración: 18 de mayo de 2026.

18 de mayo de 2026. Fecha de vencimiento: 18 de enero de 2027.

18 de enero de 2027. Empresa envasadora: Agroindustrial Las Tres Erres SpA.

La muestra fue tomada por la Seremi de Salud de Tarapacá, en el marco del Programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas, y posteriormente analizada por el laboratorio de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Tras conocerse los resultados, la autoridad inició las acciones para retirar el producto desde los puntos de venta y abrió un sumario sanitario contra la empresa involucrada.

¿Qué es la ocratoxina A?

La ocratoxina A es una micotoxina producida por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, que puede aparecer durante la producción agrícola o el almacenamiento de los alimentos.

El Minsal aclaró que su presencia no se relaciona con efectos tóxicos inmediatos. Sin embargo, el consumo prolongado de alimentos contaminados podría aumentar el riesgo de daños en la salud renal y de formación de tumores.

La autoridad indicó que continuará monitoreando el retiro del lote y que cualquier actualización será comunicada mediante sus canales oficiales.