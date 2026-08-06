Banco Consorcio sufre derrota judicial: Corte Suprema rechaza demanda en que acusaban entrega de estados financieros falsos para conseguir créditos

La Primera Sala de la Corte Suprema rechazó de forma unánime el recurso de casación presentado por Banco Consorcio contra ejecutivos de FW Corp SpA, matriz de la constructora Fernández Wood.

Según lo informado por el Poder Judicial, la acción buscaba indemnizaciones por responsabilidad extracontractual tras acusar la supuesta entrega de estados financieros falsos para conseguir créditos y refinanciamientos de deuda.

El máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago al establecer que la entidad bancaria no logró acreditar el ocultamiento de información ni un actuar doloso por parte de los demandados.

Según la resolución, los informes de auditoría fueron elaborados por consultoras externas sin signos de adulteración, y el propio banco firmó nuevos pagarés en agosto de 2016 conociendo de antemano el estado de iliquidez de la empresa, asumiendo así los riesgos del negocio.

Asimismo, los jueces determinaron que la institución financiera conocía la estructura contable de la deudora desde al menos 2014, por lo que desestimaron que existiera engaño en las operaciones.

Al no configurarse infracciones a las leyes reguladoras de la prueba, la Sala Civil concluyó que los hechos asentados en instancias previas resultan inamovibles, descartando definitivamente la pretensión indemnizatoria de la firma bancaria.