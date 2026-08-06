Rockstar anuncia nuevo adelanto de GTA 6: Netflix lo estrenará seis horas antes que YouTube

Rockstar Games sorprendió este jueves al anunciar una nueva presentación de Grand Theft Auto VI, que cual será estrenada el próximo 27 de agosto y podrá verse primero a través de Netflix.

La compañía publicó un video de apenas 27 segundos titulado Grand Theft Auto VI: An Extended Look Coming August 27, acompañado de una nueva ilustración de Jason y Lucía en las afueras de una estación de servicio de Vice City.

El breve anuncio no muestra jugabilidad ni nuevas escenas del título, pero confirma que durante las próximas semanas se difundirá un “vistazo extendido” del esperado videojuego.

Netflix tendrá el estreno anticipado

De acuerdo con la información publicada por Rockstar, la presentación se estrenará en Netflix el jueves 27 de agosto a las 15:00 horas de Chile continental.

Posteriormente, a las 21:00 horas de esa misma jornada, el contenido será publicado en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube y en el sitio web de Grand Theft Auto VI.

De esta forma, Netflix contará con una ventana anticipada de seis horas antes de que el material quede disponible gratuitamente en las plataformas oficiales de la desarrolladora.

La compañía no aclaró cuánto durará la presentación ni qué aspectos del juego serán abordados. Tampoco la denominó oficialmente como el “tráiler 3”, por lo que podría tratarse de un formato distinto, centrado en la historia, el mundo abierto o las mecánicas del título.

GTA 6 llegará en noviembre

El anuncio se produce cuando faltan poco más de tres meses para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, fijado para el 19 de noviembre de 2026.

El videojuego estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar también habilitó la preventa, aunque hasta ahora no ha anunciado una versión para computadores.

La historia seguirá a Jason Duval y Lucía Caminos, quienes quedan involucrados en una conspiración criminal que se extiende por el estado ficticio de Leonida, donde se encuentra Vice City.

El nuevo vistazo del 27 de agosto será la primera gran presentación dedicada al juego desde el inicio de su campaña final de promoción y podría entregar las señales más claras hasta ahora sobre cómo se jugará la nueva entrega.