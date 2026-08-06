¿Ozempic a mitad de precio?: Laboratorio Chile anuncia que su medicamento genérico podría costar menos de la mitad que el original

Laboratorio Chile tramita ante el Instituto de Salud Pública (ISP) la aprobación de Selfix, una semaglutida inyectable destinada a combatir la obesidad y la diabetes tipo 2.

Según informó La Tercera, la filial del grupo Teva busca ingresar al mercado nacional un fármaco genérico con un valor proyectado inferior a la mitad del costo de los tratamientos actuales —como el Ozempic—, en un contexto en el que el 74,2% de la población adulta en Chile presenta exceso de peso.

Pese a que el registro sanitario se proyectaba para junio, el proceso regulatorio continúa en evaluación.

El gerente general de la firma, Juan Meli, remarcó la necesidad de avanzar con criterios similares a los de agencias internacionales como la ANMAT de Argentina o la de Estados Unidos, que abordaron el producto como una molécula de síntesis química. “Nuestro interés es que el proceso avance con el rigor que corresponde, con criterios claros y proporcionales”, afirmó el ejecutivo.

Actualmente, las alternativas de marca como Ozempic, Wegovy o Mounjaro alcanzan valores entre $97.000 (en su dosis inicial) y más de $370.000 mensuales.