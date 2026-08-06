Contraloría detecta negligencia por más de $10 mil millones en Puerto Natales: Camino estaba siendo pavimentado y roto al mismo tiempo

Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en un plazo de 15 días hábiles, tras detectar una falla de coordinación que puso en riesgo $10.500 millones en el sector Huertos Familiares de Puerto Natales.

De acuerdo a lo informado por Diario Financiero, el organismo reveló que la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutaron proyectos incompatibles de forma simultánea: mientras una repartición pavimentaba caminos, la otra excavaba zanjas para alcantarillado, lo que destruyó las rutas nuevas y forzó la paralización de los trabajos por al menos 215 días.

El conflicto se agravó cuando el acopio de tierra contaminó el material vial e impidió el paso de vehículos de emergencia. Pese a que se pidió suspender la pavimentación para evitar la duplicidad de inversión, Vialidad se negó por temor a pagar indemnizaciones a contratistas.

Tras la denuncia del senador Alejandro Kusanovic, el ente fiscalizador dio un plazo de 60 días al organismo para presentar un plan de restitución técnica de los caminos.

El seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, reconoció la falla en los contratos adjudicados en 2025.

“La falta de coordinación entre ambos servicios es considerada de gravedad y ha impactado en la eficiente, correcta y oportuna ejecución de las obras”, afirmó la autoridad.