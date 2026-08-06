IPSA abre al alza y supera los 11.300 puntos impulsado por avance de acciones tras resultados corporativos

El S&P IPSA abrió este jueves con un alza de 1,47%, hasta los 11.335,14 puntos, lo que representa una ganancia de 163,48 unidades respecto del cierre de la sesión anterior, cuando el índice había terminado en 11.157,73 puntos.

El buen desempeño de la apertura se dio en un contexto de resultados corporativos del segundo trimestre mejores a lo esperado por parte de varias compañías que componen el índice.

Entre las acciones con mayores alzas de la mañana destacaron SQM-B (+3,21%), Oro Blanco (+2,27%), MallPlaza (+1,98%), Falabella (+1,62%) y Santander (+1,56%).

IPSA acumula un alza de 36,15% en doce meses y se acerca a su máximo

En términos de plazos más amplios, el índice acumula un avance de 4,05% en el último mes y de 6,45% en lo que va del año, además de una ganancia de 36,15% en los últimos doce meses.

El IPSA se ubica actualmente cerca de su máximo de histórico, de 11.627,58 puntos, registrado el 28 de enero.

El mercado esperará atento a la publicación de los estados financieros de Cencosud y Empresas CMPC, los cuales se darán a conocer este jueves 6 de agosto.