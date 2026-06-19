The Rolling Stones lanzan podcast narrado por Norah Jones antes del estreno de “Foreign Tongues”

The Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de “Speaking In Tongues”, un nuevo podcast oficial que acompañará el estreno de su álbum “Foreign Tongues”, programado para el 10 de julio.

Según reportó NME, el podcast, narrado por Norah Jones, presentará a lo largo de seis episodios entrevistas con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, en las que la banda compartirá técnicas de estudio, influencias creativas y su proceso de composición.

Entre los contenidos exclusivos, el podcast incluirá descartes de estudio y canciones nunca antes escuchadas, además de participaciones del productor Andrew Watt, de Robert Smith de The Cure y Steve Winwood —ambos colaboradores del nuevo disco— y del artista Nathaniel Mary Quinn, responsable de la portada del álbum.

Un disco con colaboraciones de peso

“Foreign Tongues” llega como continuación de “Hackney Diamonds” (2024) y contará con apariciones especiales de Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y el fallecido baterista de la banda, Charlie Watts. El álbum incluye los sencillos ya lanzados “Rough And Twisted” e “In The Stars”, junto a una versión del clásico de Amy Winehouse “You Know I’m No Good”.

La lista completa de canciones se reveló el mes pasado, con los títulos apareciendo en las plataformas de streaming escritos en distintas lenguas extranjeras, en sintonía con el nombre del disco.