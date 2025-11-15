Guía con todo lo que debes saber para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

¿Hasta qué hora se puede votar? ¿Cómo excusarse de sufragar? ¿Puedo ir con el carnet vencido? Revisa a continuación todos los detalles de las elecciones 2025.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile.

Estos comicios serán con voto obligatorio y quienes no acudan a sufragar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.771 y $104.313).

En el caso de los chilenos en el exterior y extranjeros habilitados para votar, no quedarán afectados a la multa.

¿A qué hora abren las mesas de votación?

Las mesas de votación estarán abiertas a partir de las 8:00 y hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al exterior o interior del local.

¿Dónde me toca votar para las elecciones 2025?

El Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de datos electorales.

Cada elector o electora puede consultar su mesa y local de votación en el sitio web. Se puede revisar haciendo click aquí.

Para ingresar, se debe poner el RUT y marcar la casilla de verificación Captcha para conocer los datos.

No puedo ir a votar, ¿cómo lo justifico?

Si una persona no puede votar, deberá esperar a ser citado/a por el Juzgado de Policía Local después de la elección.

En ese momento, podrá presentar la documentación que acredite alguna de las siguientes excepciones:

​Que te encontrabas fuera del país el 16 de noviembre.

​Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.

​Que te encontrabas a más de 200 km de tu local de votación (en este caso, el día de la elección debes dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante).

Que desempeñabas funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

Que cuentas con calificación o certificación de discapacidad.

Que te encontrabas afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Es importante tener documentación que respalde la situación.

¿Cómo excusarse de votar ante Carabineros?

Este domingo 16 de noviembre se podrán realizar constancias ante Carabineros.

La institución señaló que dispondrá de Comisaría Virtual para realizar el trámite y luego dirigirse a la unidad más cercana para finalizar el proceso.

¿Puedo votar con el carnet vencido?

Cabe recordar que este domingo se podrá votar con cédula de identidad o con pasaporte físico.

Ambos documentos pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las Elecciones 2025, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024.

Las autoridades recalcaron que no se podrá emitir el sufragio con el comprobante del trámite de la cédula de identidad ni con la licencia de conducir, tampoco con una fotocopia ni una imagen digitalizada de cualquiera de estos documentos.

¿Cuántas papeletas recibiré para votar en las elecciones 2025?

La votación tendrá tres cédulas en las regiones donde se eligirá a presidente/a, senadores y diputados. Y dos cédulas en las regiones donde solo se escoge a presidente/a y diputados.

En el exterior, en tanto, habrá una cédula para elegir exclusivamente al presidente/a de la República.

Revisa las regiones que elegirán senadores en las elecciones 2025 y las candidaturas a diputados/as en cada región del país.

Me toca trabajar el domingo, ¿cuántas horas tengo para ir a votar?

Si te corresponde trabajar este 16 de noviembre, tu empleador debe otorgarte un permiso de al menos tres horas para concurrir a votar o a excusarte.

En ningún caso este permiso implica que el empleador podrá descontar remuneraciones.

Este domingo, además, es feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers que estén administrados por una misma razón social, por lo que ese día deberán permanecer cerrados.

Elecciones 2025: ¿Cuándo sería la segunda vuelta?

En caso de que se produzca una segunda vuelta presidencial, el Servel estableció que dicho proceso sería el domingo 14 de diciembre.

Debido a que la segunda vuelta presidencial es parte del proceso electoral general presidencial, se aplicará la obligatoriedad en el voto para todos aquellos electores que estén habilitados para votar.