Los partidos del Mundial tienen un chileno como protagonista: el pollo

Mientras en la cancha los focos están puestos en jugadores de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y en el reciente fenómeno en redes sociales, Tim Payne, las graderías de los estadios están cargadas de sabor chileno, gracias a uno de los productos estrella y más vendido en Estados Unidos: el pollo.

Desde la empresa de alimentos Agrosuper indican que hay una redistribución y mayor demanda de ciertos productos en los estados donde se disputarán los más de 100 partidos que tienen expectantes a los fanáticos del deporte rey.

El gerente de Ventas Internacionales de Agrosuper, Nicolás Rosenfeld, afirma que “los grandes eventos deportivos generan dinámicas de consumo muy particulares, especialmente en categorías asociadas a reuniones familiares, restaurantes y servicios de alimentación. En los últimos meses hemos observado una mayor demanda en distintos cortes de pollo en varios de los estados que albergarán partidos del Mundial, lo que refleja cómo este tipo de eventos impacta positivamente el consumo de proteínas”.

En el caso de ciudades como Miami, Houston, Dallas y el área metropolitana de Nueva York, se registra un aumento en la demanda de filetes de pollo para preparar los clásicos chicken fingers. Este incremento se concentra precisamente en las ciudades que serán sede de las fases finales del torneo, junto a sus respectivos estadios. Un ejemplo de ello es Dallas, con el AT&T Stadium —recinto con una capacidad para 92 mil espectadores— que albergará una de las semifinales, y de Nueva York, con el MetLife Stadium, donde se disputará la gran final del torneo.

“Nos pone muy contentos ver qué productos elaborados en Chile forman parte de la experiencia de millones de consumidores durante un evento de alcance global como es el Mundial. Más allá de los volúmenes, esto refleja la confianza que nuestros clientes y socios comerciales han depositado en nuestra capacidad de abastecimiento, consistencia operacional y estándares de calidad”, afirma Rosenfeld.

En tanto, Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, —asociación que agrupa a las principales empresas exportadoras de carne de cerdo y pollo del país—, afirma que, actualmente, Chile es el segundo proveedor de este producto en Estados Unidos. “La presencia de pollo chileno en las ciudades sedes del Mundial, refleja la sólida posición que ha alcanzado nuestra industria en Norteamérica, con Estados Unidos, Canadá y México, concentrando el 63% del valor de las exportaciones chilenas de carne de pollo”, explica.

Cabe destacar que éste no es el único evento deportivo en el que el pollo chileno ha estado presente de la mano de Agrosuper. Cada año también forma parte del Super Bowl, a través de las ya tradicionales chicken wings. A cuatro meses de su última edición —la número 60, disputada en California—, hoy, millones de aficionados llenan los estadios y se reúnen en sus hogares para seguir los partidos del Mundial, una instancia en la que el pollo chileno vuelve a posicionarse como protagonista de esta gran fiesta deportiva.