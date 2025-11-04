País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Estas son las regiones que elegirán nuevos senadores el 16 de noviembre

Por CNN Chile

04.11.2025 / 19:13

El periodo de los senadores dura ocho años y, en las elecciones parlamentarias de 2025, siete regiones del país renovarán a sus representantes en la Cámara Alta.

En el marco de las elecciones parlamentarias cerca de 125 candidatos se están postulando al Senado, pero solamente serán electos 23 en siete regiones.

Los legisladores son elegidos mediante votación directa en su respectiva circusprición senatorial, según informó el Servicio Electoral de Chile (Servel) su mandato dura ocho años y se renuevan alternamente cada cuatro años.

​En cuanto a la reelección podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por un periodo adicional.

En estos comicios en estas regiones se elegirán a los respectivos senadores:

  • ​ Región de Arica y Parinacota
  •  Región de Tarapacá
  •  Región de Atacama
  •  Región de Valparaíso
  •  Región del Maule
  •  Región de La Araucanía
  •  Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Crédito: Servel.

Para conocer a tu respectivo candidato, puedes ingresar al sitio oficial del Servel, seleccionar el tipo de elección, la región y el territorio electoral correspondiente.

Crédito: Servel

