Elecciones 2025: Cómo revisar las candidaturas a diputado por cada distrito en Chile

En todas las regiones del país, los ciudadanos deberán escoger a sus representantes para la Cámara. ¿Dónde revisar las candidaturas? Aquí te contamos los detalles.

El domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones parlamentarias 2025, en las que se renovará la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 parlamentarios.

De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel), se han presentado cerca de 1.096 candidaturas. Para conocer quiénes postulan en cada distrito, se puede ingresar al sitio oficial del Servel, seleccionar el tipo de elección, la región y el territorio electoral correspondiente.

Cabe destacar que el organismo dio a conocer las letras que representarán a los pactos y partidos en la elección parlamentaria. Cada lista tendrá una identificación específica en la papeleta de votación.

Así quedaron asignadas: