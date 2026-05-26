Máximo Pavez afirma que tras el cambio de gabinete Kast llega “despejado” a la cuenta pública y asegura que Arrau presentará un plan de seguridad con su propia “impronta”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó los sucesos políticos que han marcado el proceso de instalación durante estos dos primeros meses de mandato, de cara a la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, se refirió al cambio de gabinete, que marcó un hito histórico al convertir al jefe de Estado en el Mandatario que más rápido realizó un ajuste ministerial desde el retorno a la democracia, específicamente a los 69 días de gobierno.

Asimismo, destacó que Kast demostró carácter y señaló que no suscribe la tesis de que existió resistencia para realizar cambios.

En ese contexto, sostuvo que comparte el diagnóstico del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respecto a que la gestión estaba mostrando resultados. Sin embargo, afirmó que existía un “cierto ruido ambiente que distraía los objetivos, lo cual obligaba a estar permanentemente dando alguna explicación alejada de los resultados que esas carteras necesitaban mostrar”, aludiendo a las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert.

“Aquí había un problema, evidentemente, que impedía poder mostrar estos resultados, porque había elementos accesorios que fueron distrayendo. Eso fue lo que vio el Presidente José Antonio Kast”, dijo, y recalcó que el Ejecutivo “llega a la cuenta pública con este tema despejado”.

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Consultado en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien en su debut en la cartera ante la prensa señaló: “Hay que recordar que la Ley 21.730, que tiene poco más de un año y que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, planes y programas que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente”. Asimismo, abordó las reacciones que generaron esas declaraciones, entre ellas las de la exvocera Camila Vallejo.

“La ley que crea el Ministerio de Seguridad obliga a tener una Política Nacional de Seguridad, que es un lineamiento muy general, un marco conceptual que el Estado de Chile plantea mediante un documento de 49 páginas, que está disponible y que firmó el exministro Luis Cordero. Ahí se aborda desde la prevención del delito en la niñez hasta la reinserción en las cárceles. Eso no es el plan de seguridad. Por eso, lo que dice el ministro Arrau es que ese marco nos permite conversar”, respondió sobre los planteamientos de Arrau, y agregó: “Apareció la exministra Vallejo, no le voy a contestar, voy a explicar esto. Por supuesto que existe un plan de seguridad, todas las candidaturas presentaron sus propuestas”.

Finalmente, subrayó que Arrau expondrá el próximo 2 de junio ante el Senado los lineamientos de seguridad bajo su propia “impronta”.

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