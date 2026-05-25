Mónica Rincón y alarmante informe de UNICEF sobre bienestar infantil: “Chile tiene el peor nivel; como país estamos ante una emergencia de desigualdad”

Es un récord vergonzoso y que debería ser motivo de urgencia, emergencia y preocupación.

Según UNICEF, Chile tiene el peor nivel de bienestar infantil de la OCDE. Se evaluó a 44 países y, de los 37 países medidos con datos completos, Chile está en el lugar… 37.

Nuestro país presenta la mayor brecha: el 20% más rico percibe 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, y según confirma el estudio, eso afecta directamente la salud y educación de los menores.

En salud física estamos 40 de 41 naciones. El 13% de los evaluados tuvo que dejar de comer durante el día porque no hay dinero en sus hogares, muy por sobre el promedio de 9%.

En aprendizaje estamos en el lugar 41, de 41 países. Grave, porque aunque el origen no determina, sí condiciona las posibilidades de avanzar en la vida. Las posibilidades te juegan muy en contra si eres pobre. Cifras, no impresiones. Mientras en el quintil de mayores ingresos el 67% logra las competencias académicas, solo el 13% del quintil más pobre las alcanza.

Todo lo anterior debiera dejarnos claro como país que estamos ante una emergencia de desigualdad. Donde el mérito, a los que poco o nada tienen, puede sonarles como una quimera porque su situación los obliga a esfuerzos inimaginables. Solo los excepcionales logran romper este círculo y eso no es ni justo para ellos ni beneficioso para el país.

Porque, como las capacidades de nacimiento se reparten de manera estadísticamente pareja entre los estratos socioeconómicos, lo que estamos perdiendo es talento, es riqueza humana.

Dicho en términos más brutales, nadie puede estudiar bien con la guata vacía, sin haber tenido una comida caliente en la noche o un desayuno decente en la mañana.

La desigualdad sí es un problema, lo es hoy y es grave. Porque la cancha es extremadamente dispareja y porque, como dijo Gabriela Mistral, “el futuro de los niños es hoy, mañana será tarde”.