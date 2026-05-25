Rocío Montes y debate por plan de seguridad: “El problema de inseguridad no resiste metáforas ni hipérboles”

No todos los gobiernos que asumen deben tener un plan estratégico por cada problema que buscan solucionar. Una autoridad que debuta en el Ejecutivo debe reunir los estudios, propuestas, iniciativas; ordenarlas, priorizarlas; designar tareas y definir etapas; fijar metas.

Pero es al menos llamativo —insólito, dirán otros— que un Gobierno no tenga un plan estratégico sobre su leitmotiv.

Y es lo que ha pasado con la Administración de José Antonio Kast y la seguridad pública, su razón de ser no solo en la última, sino en las tres campañas presidenciales que llevó adelante el republicano desde 2017.

Aparentemente —porque nadie ha demostrado hasta ahora lo contrario—, todo indica que el Gobierno no tenía un plan estratégico en materia de seguridad. Sí propuestas, lo que no es lo mismo… No había —por ejemplo— un plan como el que preparó en economía el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que presentó en la primera semana en el cargo.

Y la ciudadanía que le dio un gran respaldo al presidente en la segunda vuelta, sobre todo por sus promesas de control de la delincuencia y el crimen organizado, se entera de todo esto cuando la que era ministra, Trinidad Steinert, luego de asistir al Congreso y leer con cierta dificultad durante una hora y 18 minutos, confesó en la radio: “No me esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.

En la prensa del fin de semana, quienes estuvieron en la campaña de Kast hicieron trascender que “sí se elaboró un compendio con los planes y objetivos, el que le fue entregado a Steinert y a otras autoridades nominadas”.

Pero es el propio biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, el domingo dijo que será el nuevo ministro, Martín Arrau, el que expondrá el plan cuando el 2 de junio tenga su primer cara a cara con el Senado. Es decir, ahora se está trabajando en ello.

Para rematar, el ministro Arrau —que ha sido descrito como un ejecutivo rápido, eficaz, aplicado y, claro, muy de la confianza del presidente— hoy dijo que el Plan de Seguridad que contempla la ley que creó el Ministerio, promulgado por Gabriel Boric en enero de 2025, “es suficiente”. Y volvió a hablar de propuestas.

Pensando en la confianza de los chilenos en las instituciones, en la política, el problema de inseguridad no resiste metáforas ni hipérboles.

Por el bien de todos, es de esperar que a la nueva autoridad le vaya bien.