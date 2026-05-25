Ministra del Medio Ambiente aborda las dificultades en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: “La administración anterior no dejó los reglamentos publicados”

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, abordó en CNN Prime los principales desafíos de su cartera, en el marco de los dos primeros meses de la administración de José Antonio Kast.

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto a que actualmente existen cerca de 1.546 especies clasificadas y que un 63% de ellas se encuentran amenazadas, la secretaria de Estado respondió que es fundamental diseñar un plan que permita a la institucionalidad y a los distintos organismos públicos realizar las gestiones necesarias para contribuir a la conservación de las especies.

#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente: “Tenemos un desafío de poder ir incrementando los recursos que se destinan a protección”@tv_monica

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Al preguntarle si considera que el cambio climático se produce por las acciones del ser humano, la titular de Medio Ambiente comentó: “Los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales y que todos nosotros podemos percibir”, y sostuvo que en este debate existen “divergencias”. Sin embargo, a nivel nacional destacó que se están implementando diversas normativas.

Asimismo, aclaró que el Ejecutivo mantiene su compromiso de avanzar hacia la neutralidad de carbono para 2050 y también con la Agenda 2030, que contempla diversos objetivos para alcanzar un desarrollo sostenible.

#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, por cambio climático: “Hay divergencia en el énfasis de la responsabilidad. El hombre tiene un aporte negativo en los cambios ambientales”@tv_monica

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#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, asegura que el gobierno mantiene el objetivo de carbono neutralidad para el 2050: “Es una ley de la República”@tv_monica

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“La administración anterior no dejó los reglamentos publicados”

Por otro lado, respecto a los cuestionamientos por la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), particularmente en relación con la extensión de plazos, explicó la ministra Toledo: “Cuando llegamos hace dos meses, empezamos a hacer una revisión de todos los actos administrativos y procedimientos internos. Dentro de ellos, obviamente, estaba la implementación del SBAP. La ley del SBAP actualmente establecía como límite legal que todos los reglamentos tenían que estar publicados en el Diario Oficial en septiembre de 2025. No había ninguno publicado. Están todos atrasados, estamos hablando de cerca de 12”.

“La administración anterior no dejó los reglamentos publicados. Nosotros llegamos y tenemos que hacernos cargo de esa situación de una manera responsable, para poder tener una implementación adecuada del servicio. Estamos solicitando en este momento, en el debate parlamentario, tener un plazo hasta septiembre del próximo año, porque llegamos y nos encontramos con reclamaciones administrativas para un proceso de consulta indígena”, cerró.

#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, por críticas a prioridades en su gestión: “Preocuparse de que el sistema funcione y que se cumpla con los plazos, es parte de dar cumplimiento ambiental”@tv_monica

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#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, por implementación y extensión de plazos para reglamentos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: “La administración anterior no dejó los reglamentos publicados”@tv_monica

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#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente: “Detectamos que se perdieron las firmas de los acuerdos de las comunidades indígenas”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/HlVYnHrliW — CNN Chile (@CNNChile) May 26, 2026