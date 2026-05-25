Radio CNN

Se han registrado más de 20: Réplicas sacuden el norte del país tras fuerte temblor magnitud 6.9

Por
Se han registrado más de 20: Réplicas sacuden el norte del país tras fuerte temblor magnitud 6.9

Una serie de réplicas se han registrado durante la tarde y noche de este domingo en el norte del país, luego del fuerte temblor que afectó a la Región de Antofagasta.

El movimiento telúrico principal se produjo a las 17:52 horas a 20 kilómetros al noreste de Calama, alcanzando una magnitud de 6.9, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Tras el evento principal, el organismo reportó más de 20 réplicas, varias de ellas sobre magnitud 3.0 y concentradas principalmente al noreste de la comuna de Calama.

Entre las réplicas de mayor intensidad se encuentran una magnitud 4.3 registrada a las 18:03 horas, una 4.2 ocurrida a las 18:08 horas y una magnitud 3.9 a las 20:20 horas.

Revisa todas las réplicas

  • 17:52 horas: Magnitud 6.9 a 20 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:03 horas: Magnitud 4.3 a 12 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:08 horas: Magnitud 4.2 a 38 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:11 horas: Magnitud 3.9 a 22 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:14 horas: Magnitud 3.4 a 20 kilómetros al este de Calama
  • 18:20 horas: Magnitud 3.4 a 29 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:38 horas: Magnitud 3.0 a 16 kilómetros al este de Calama
  • 18:42 horas: Magnitud 2.7 a 33 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:42 horas: Magnitud 2.9 a 18 kilómetros al norte de Calama
  • 18:52 horas: Magnitud 2.5 a 34 kilómetros al noreste de Calama
  • 18:57 horas: Magnitud 2.7 a 22 kilómetros al noreste de Calama
  • 19:09 horas: Magnitud 2.8 a 16 kilómetros al noreste de Calama
  • 19:12 horas: Magnitud 3.3 a 23 kilómetros al norte de Calama
  • 19:25 horas: Magnitud 2.7 a 17 kilómetros al noreste de Calama
  • 19:40 horas: Magnitud 3.6 a 32 kilómetros al noreste de Calama
  • 19:41 horas: Magnitud 3.2 a 29 kilómetros al noreste de Calama
  • 19:56 horas: Magnitud 3.4 a 20 kilómetros al noreste de Calama
  • 19:59 horas: Magnitud 3.1 a 24 kilómetros al noreste de Calama
  • 20:12 horas: Magnitud 3.1 a 19 kilómetros al este de Calama
  • 20:20 horas: Magnitud 3.9 a 26 kilómetros al noreste de Calama
  • 20:46 horas: Magnitud 3.1 a 17 kilómetros al este de Calama
  • 21:02 horas: Magnitud 2.7 a 10 kilómetros al noroeste de Calama
  • 21:16 horas: Magnitud 2.7 a 23 kilómetros al noroeste de Calama
  • 21:24 horas: Magnitud 2.7 a 19 kilómetros al este de Calama

Lo más leído

Lee también