“Parece chiste…”: Exministra Vallejo reacciona a dichos del gobierno sobre continuidad de política de seguridad aprobada por Boric

La tarde de este lunes, la exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del actual Gobierno respecto a que la actual política de seguridad promulgada por el expresidente Gabriel Boric “es suficiente“.

Más temprano esta jornada, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue consultado sobre si habrá un plan para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, lo que fue lo que propició la salida de Trinidad Steinert del gabinete.

“La ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública; esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy está vigente, que le quedan más de cinco años de funcionamiento”, dijo.

Arrau agregó que “sobre la polémica que se ha generado, creo que es bien indudable que el Presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes; fueron conocidas por la ciudadanía; de hecho, uno de las grandes pilares de la campaña fueron, efectivamente, esas propuestas, y algunas en implementación”.

La reacción de la exministra Vallejo

La exministra Vallejo se refirió a estos dichos en redes sociales. “El Gobierno de (José Antonio) Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric“, partió señalando en la publicación.

“Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio. Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que solo eran eslóganes de campaña”, añadió.

Finalmente, la otrora secretaria de Estado sostuvo que la “verdadera prioridad” del nuevo Ejecutivo “no es la seguridad de las familias chilenas, sino su agenda ideológica; amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo, recortando gasto social y aumentando las ganancias de unos pocos”.