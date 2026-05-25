“Es hora de hacer valer las responsabilidades que correspondan”: Johannes Kaiser por errores de cálculo fiscal del gobierno anterior detectados por Hacienda

El Partido Nacional Libertario (PNL) se refirió a los resultados del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026.

Cabe mencionar que el documento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) señaló que el IFP del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia de 2,9% del PIB en la trayectoria de deuda: el balance proyectado acumulaba un deterioro de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones en el mismo período.”

Esa brecha es aritméticamente incompatible con una trayectoria fiscal coherente”, consignó el escrito, y explicó que “el IFP mostraba un deterioro acumulado del balance de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones en el mismo período. Existe una brecha de aproximadamente $9,6 billones (cerca de 10 mil millones de dólares)”.

En ese contexto, el timonel del PNL, Johannes Kaiser, comentó: “Los nacional libertarios creemos que es hora de hacer valer las responsabilidades que correspondan. En ese sentido, dejamos invitado al Gobierno a perseguirlas tanto desde un punto de vista administrativo como de cualquier otro tipo que se haya identificado en esta auditoría, y a los parlamentarios a hacer lo que corresponde respecto del (entonces) ministro Nicolás Grau y su responsabilidad política, dado que no podemos perseguir la responsabilidad política de Mario Marcel”.

Asimismo, la colectividad subrayó que “resulta impresentable que lo ocurrido haya tenido lugar bajo lo que el propio exministro Marcel calificó como ‘la mejor Dipres de la historia’, considerando la magnitud de las inconsistencias detectadas y el impacto que estas tienen sobre la credibilidad de las finanzas públicas”.