Inconsistencia de US$ 10.700 millones en la deuda proyectada e investigación interna: Los detalles del Informe de Finanzas Públicas

El primer Informe de Finanzas Públicas del gobierno del presidente José Antonio Kast reveló este lunes una inconsistencia aritmética de US$ 10.680 millones en las proyecciones de deuda publicadas por la administración de Gabriel Boric en el IFP del cuarto trimestre de 2025.

Según el Ministerio de Hacienda, entre el IFP 3T25 y el IFP 4T25 el balance fiscal acumulado para el período 2026-2030 se deterioró en US$ 15.034 millones, pero la deuda proyectada en ese mismo informe solo aumentó US$ 4.353 millones en el mismo período.

La diferencia de US$ 10.680 millones, según Dipres, no encontró ningún factor financiero, de valorización o fuente de financiamiento adicional que la explicara.

¿Qué cambios trae la inconsistencia de la deuda?

El IFP 4T25 mostraba que la deuda bruta del Gobierno Central nunca superaría el 43,6% del PIB hasta el año 2030, manteniéndose siempre por debajo del nivel prudente del 45%.

La reestimación corregida por el nuevo gobierno muestra una trayectoria radicalmente distinta, la deuda llega al 43,1% del PIB en 2026, sube al 44,4% en 2027, cruza el umbral prudente con un 45,4% en 2028, y escala hasta 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030.

Es decir, la deuda real proyectada es entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB más alta que lo que publicó la administración saliente, una diferencia que en términos absolutos equivale a decenas de miles de millones de dólares adicionales en endeudamiento.

¿Cómo se detectó la inconsistencia?

La detección de la inconsistencia se produjo durante la revisión previa a la publicación del IFP 1T26, cuando la Dirección de Presupuestos realizó una auditoría de consistencia entre las distintas variables del modelo fiscal.

Según el informe, Dipres no pudo encontrar ningún factor financiero, de valorización o fuente de financiamiento adicional que explicara técnicamente esa brecha de US$ 10.680 millones.

Dipres anunció investigación interna

Como consecuencia directa del hallazgo, la Dirección de Presupuestos inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades administrativas y para robustecer los circuitos de validación de información a futuro.

La corrección aplicada establece trazabilidad directa entre el balance fiscal proyectado y la trayectoria de deuda, de modo que cada peso de déficit proyectado quede reflejado en el stock de deuda correspondiente.

El Ministerio de Hacienda señaló que la nueva meta de Balance Cíclicamente Ajustado será formalizada en el decreto de política fiscal que se publicará en junio, dentro del plazo legal de 90 días desde el inicio del gobierno.