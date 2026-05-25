Fuerte temblor afecta a Calama

Un fuerte temblor se produjo la tarde de este lunes cerca de Calama.
Según información preliminar del Servicio Sismológico de Estados Unidos, la magnitud fue de 6,7, con epicentro a 16 kilómetros al Este de Calama.
Y, además, se informó que la profundidad fue de 119 kilómetros. Además, el SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A través de redes sociales se compartieron diversos registros audiovisuales que mostraron la magnitud del evento.
En desarrollo…
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