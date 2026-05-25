“No tuve el valor de verla…”: Revelan declaración ante la PDI del padre de niña que cayó de un piso 11

A una semana de la muerte de una niña de solo 2 años tras caer desde un piso 11 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, se dio a conocer el relato de su padre, Jorge Constanzo.

En la declaración que dio a la Policía de Investigaciones (PDI) de forma voluntaria, el hombre partió dando detalles sobre la fiesta a la que asistió la noche del sábado, realizada en el quincho del mismo edificio.

“Durante la celebración del cumpleaños de mi pareja consumí alrededor de 3 o 4 latas pequeñas de cerveza (…). Posteriormente, consumí piscola, de la cual tomé 3 o 4 vasos de vidrio de los normales”, sostuvo, según consignó T13.

La celebración habría terminado cerca de las 00:30 horas tras un llamado de conserjería alertando el fin de plazo. Sostuvo que ordenó con su pareja el departamento y que luego un amigo lo invitó a una disco, lo que aceptó.

“En la disco consumí 2 piscolas, compartiendo y estando con ellos hasta las 02:30 horas del 17 de mayo”, dijo, detallando que tras ello retornó a su hogar, ya que su pareja le escribió preguntándole “dónde estaba y que por qué no había llegado. Ella no sabía que había ido a la disco“.

“Al llegar a la casa me acosté altiro debido a que estaba cansado y además sabiendo que al otro día tenía que ir a buscar a mi hija a la casa de su mamá”, agregó Constanzo.

Sobre el trágico día, señaló que la madre de la menor le habría informado que ella “tenía que dormir siesta, cosa que cuando yo la veía conmigo no lo hacía”. Ya con la niña, fueron a almorzar a un restaurante, donde bebió “una copa de vino y un pisco sour”.

Tras retornar a la vivienda, llevó a su hija a “acostar en una cama que adapté en mi oficina del departamento; la acosté y le di su leche que me manda su mamá, además de leerle un libro, el cual yo leía cuando era pequeño”. “Antes de dejarla durmiendo en la pieza, me percaté de que la ventana se encontraba cerrada”, aseguró.

“Posteriormente, yo me fui a descansar a mi cama, quedándome dormido en mi dormitorio, donde al pasar el rato desperté debido a la insistencia de las llamadas del citófono del departamento, además del timbre”, añadió, explicando que ello ocurrió alrededor de las 17:30 horas.

“Abrí la puerta y estaba Carabineros golpeando la puerta, ellos me preguntan si yo era padre de una niña, yo respondo que sí, que estaba con mi hija; ellos me dicen que los acompañara, que tenía que bajar (…). Yo fui corriendo a la pieza donde estaba durmiendo Isidora y vi que la ventana estaba abierta y que Isidora no estaba acostada. Bajé con Carabineros, veo que el cuerpo de Isidora estaba tapado y no tuve el valor de verla“, complementó.