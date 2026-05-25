Primer informe fiscal del gobierno de Kast: PIB llegaría a 2,3% en 2030 y deuda bruta superaría el 45% en 2028

El Ministerio de Hacienda publicó este lunes el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, el primero de la administración del presidente José Antonio Kast, con un diagnóstico que se aleja significativamente de las proyecciones de la administración anterior y de las metas comprometidas en campaña.

Las nuevas cifras muestran que el PIB crecerá apenas 2,1% en 2026 y no superará el 2,3% en ningún año hasta el 2030, muy lejos del 4% de crecimiento prometido durante la campaña presidencial.

Al mismo tiempo, la deuda bruta cruzará el nivel prudente del 45% del PIB en 2028, proyectándose en 46,5% al cierre de 2030, cuando el gobierno anterior estimaba que permanecería en 43,4%.

El PIB no se acercará al 4%

Para 2026, el crecimiento se ajusta a la baja desde el 2,4% proyectado en el IFP 4T25 al 2,1%, impactado principalmente por un sector minero que ahora se estima con crecimiento 0%, frente al 2,7% previsto anteriormente.

El impacto de la guerra en Medio Oriente —que disparó el precio del petróleo WTI desde US$ 60 a US$ 84 el barril y generó disrupciones en el mercado energético global— es el principal factor detrás del deterioro.

La inflación también muestra un deterioro significativo para el año en curso. El IPC proyectado para 2026 sube desde 2,7% a 3,7% por el encarecimiento de los combustibles, aunque converge a 2,5% en 2027 y se estabiliza en 3,0% desde 2028.

La deuda bruta cruzará el umbral del 45% en 2028

El IFP 4T25 estimaba que la deuda bruta llegaría al 42,0% del PIB en 2026 y nunca superaría el 43,6% en todo el horizonte hasta 2030, las nuevas proyecciones del IFP 1T26 muestran una trayectoria distinta.

La deuda ya alcanza el 43,1% del PIB en 2026, sube al 44,4% en 2027, cruza el nivel prudente del 45% en 2028 con un 45,4%, y escala hasta 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030.

Esto implica que Chile operará por encima de su propio umbral de prudencia fiscal durante al menos tres años consecutivos, sin medidas adicionales de consolidación.

El balance fiscal también se deteriora

El balance efectivo proyectado para 2026 sube desde -1,8% a -2,4% del PIB, y el Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) escala desde -2,7% a -3,7% del PIB, a pesar de las acciones correctivas ya implementadas.

Pero la brecha se mantiene en todo el período: en 2027 el BCA pasa de -2,1% a -2,6%; en 2028 de -1,7% a -2,5%; en 2029 de -1,5% a -2,2%; y en 2030 de -1,1% a -1,8%.

En todos los años, la nueva administración proyecta un déficit estructural entre 0,5 y 1,0 puntos porcentuales mayor que el reportado por la administración saliente, reflejando el reconocimiento de presiones de gasto no contempladas y una corrección a la baja en los supuestos de recaudación tributaria.