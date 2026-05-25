Quiroz denuncia “inconsistencias” en las finanzas de Boric: Acusa omisión de US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030

Durante la tarde de este lunes, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, entregó los resultados del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026.

El documento fue elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Entre los principales hallazgos destaca que el cierre fiscal de 2025 arrojó un déficit estructural de -3,7% del PIB, cifra que, según el informe, excede en más de dos puntos porcentuales la meta vigente de -1,6% del PIB.

El balance efectivo proyectado para 2026 es de -2,4% del PIB. Sin las medidas de contención implementadas por el Ministerio de Hacienda desde el 11 de marzo, argumentaron que dicha cifra habría sido de -2,9% del PIB.

Asimismo, según el informe, el IFP del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia de 2,9% del PIB en la trayectoria de deuda: el balance proyectado acumulaba un deterioro de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones en el mismo período.

“Esa brecha es aritméticamente incompatible con una trayectoria fiscal coherente”, consignó el escrito, y explicó que “el IFP mostraba un deterioro acumulado del balance de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones en el mismo período. Existe una brecha de aproximadamente $9,6 billones (cerca de 10 mil millones de dólares) que no tiene explicación técnica posible: si el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda, su deuda debe crecer en una proporción coherente con ese déficit acumulado. La proyección anterior no reflejaba esa relación”.

Ante estos hallazgos, se instruyó una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Consultado sobre si en el proceso de investigación pretenden convocar a un externo para analizar las cifras, aclaró: “No vemos necesario citar a ninguna comisión”, y explicó que el problema es de consistencia del cálculo de deuda a futuro, materia que fue remitida al Consejo Fiscal Autónomo .

“Hoy día el afán es básicamente revelar la verdad fiscal, revelar la inconsistencia, decirles que seguimos trabajando para ordenar las cuentas fiscales, que no hay motivos de alarma, vamos en buen camino, pensamos que vamos a aprobar la ley de (Reconstrucción Nacional), pensamos que vamos a hacer más. Y en materia de la falta que hubo, que no sabemos si hay error o es otra cosa, la investigación tiene que seguir su curso y, cuando termine, se darán las noticias que corresponda darlas en ese minuto, pero sin especulaciones y sin conjeturar más allá de lo debido”, concluyó.