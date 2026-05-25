Restricción vehicular para el martes 26 de mayo: ¿Qué patentes tienen prohibido circular?

Este martes se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular en Santiago, una medida que se repite cada año durante el invierno.

Esta medida forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Su objetivo es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular el martes 26 de mayo?

Motocicleta antes del 2002 : 0, 1, 2 y 3.

Motocicleta antes del 1 de septiembre del 2010 : 0 y 1.

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde : 0 y 1.

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde : 0, 1, 2 y 3.

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros : 0, 1, 2 y 3.

Transportes de carga sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.

¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?

La restricción vehicular 2026 se extenderá hasta el 31 de agosto.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?