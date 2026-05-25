Gael Yeomans (FA) responde al ministro Quiroz por “inconsistencias” del gobierno anterior detectadas en proyección de deuda pública 2026-2030: “Acusaciones que no están fundadas”

La jefa de bancada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, abordó la controversia que han generado los resultados del Informe de Finanzas Públicas (IFP), específicamente respecto de la trayectoria de deuda del IFP del cuarto trimestre de 2025.

“Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces que intenta, desde acusaciones que no están fundadas, que no tienen argumentos, que no se basan en nada hacia el gobierno anterior, simplemente de proyecciones, ocultar lo que a todas luces deja en evidencia este informe: que, en primer lugar, no contiene ninguna cifra de crecimiento ni se hace cargo de las proyecciones de crecimiento que contemplaba en su campaña”, manifestó la diputada Yeomans.

En esa línea, complementó: “Tampoco contempla la meta fiscal, cosa que debiera haber hecho y que, incluso, el mismo informe reconoce. Y, por otra parte, no se hace cargo de la implicancia del plan de reconstrucción. Entonces, nuevamente vemos a un gobierno y, en este caso, al ministro Quiroz, tratando de echarle la culpa al resto de su propia responsabilidad. Hágase cargo, ahora usted es ministro de Hacienda”.

Cabe mencionar que el documento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) señaló que el IFP del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia equivalente al 2,9% del PIB en la trayectoria de deuda: el balance proyectado acumulaba un deterioro de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones durante el mismo período.

“Esa brecha es aritméticamente incompatible con una trayectoria fiscal coherente”, consignó el escrito, y explicó que “el IFP mostraba un deterioro acumulado del balance de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones en el mismo período. Existe una brecha de aproximadamente $9,6 billones (cerca de 10 mil millones de dólares)”.