Temblor 6.9 en el norte: Mineduc anuncia suspensión de clases en Calama para este martes

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases en la comuna de Calama, en la Región de Antofagasta, a raíz del sismo registrado la tarde de este lunes.

El movimiento telúrico se produjo a las 17:52 horas a 20 kilómetros al noreste de Calama, alcanzando una magnitud de 6.9, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

En un comunicado, la Seremi de Educación de Antofagasta señaló que “el Ministerio de Educación informa la suspensión de clases para este martes 26 de mayo de 2026 en la comuna de Calama, debido al movimiento sísmico registrado durante la jornada de hoy”.

“Se invita a los sostenedores y equipos directivos de los establecimientos educacionales a realizar una visita de inspección a los recintos junto a prevencionista de riesgo, con el fin de verificar posibles daños y garantizar condiciones seguras para el retorno de las comunidades educativas”, agregaron.

Finalmente, en la misiva señalaron que esta disposición alcanza a todos los tipos de establecimientos educacionales de la comuna. “Esta medida incluye a establecimientos educacionales del SLEP Licancabur, particulares subvencionados y privados”.