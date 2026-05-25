“Él está tendiendo una cortina de humo…”: Senador Saavedra (PS) por Informe de finanzas públicas presentado por el ministro Quiroz

El senador socialista y presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gastón Saavedra, abordó la salida de Máximo Pacheco de Codelco, el informe de finanzas públicas presentado por el Gobierno y la futura discusión del proyecto de reconstrucción en el Senado.

En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario sostuvo que “las críticas obedecen, espero, a un camino estratégico y espero equivocarme, a —esto ya lo hemos visto en anteriores ciclos políticos de Chile— tratar de incorporar e instalar una idea respecto del valor de Codelco que finalmente termine privatizándose alguno de sus activos o por completo”.

#HoyEsNoticiaCNN | Gastón Saavedra, senador PS, por renuncia de Máximo Pacheco: “Las críticas obedecen a un camino estratégico para tratar de instalar una idea masiva sobre el valor de Codelco, con el fin de terminar privatizando algunos de sus activos, o incluso la empresa… pic.twitter.com/K4HxySfo2w — CNN Chile (@CNNChile) May 25, 2026



Consultado por las diferencias detectadas en las proyecciones de producción de Codelco, Saavedra afirmó que “cualquier cosa que haya errónea va a empañar la gestión de Máximo”. Sin embargo, precisó que “esas son cuestiones que aún tendrán que probarse y tendrán que aclararse en términos definitivos”.

Saavedra también cuestionó el informe de finanzas públicas presentado por el ministro Jorge Quiroz, acusando al secretario de Estado de estar “preparando el escenario para justificar la embarrada que va a quedar en el país si usted rebaja los cuatro puntos de impuesto corporativo”.

El parlamentario también rechazó los cuestionamientos de Quiroz a los cálculos del gobierno anterior. “Lo que ocurre es que él está tendiendo una cortina de humo para justificar”, sostuvo.

Además, aseguró que “no hay cómo justificar el crecimiento a partir de la merma presupuestaria que se va a producir en el país de ingresos” y advirtió que “al 2031, claro que sí, vamos a tener que tener una mayor deuda para poder cubrir el déficit fiscal que se va a producir con la ley de Quiroz”.

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Proyecto de reconstrucción

Respecto de la discusión del Proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno, el senador afirmó que el escenario en el Senado será distinto al de la Cámara de Diputados. “Yo creo que el gobierno tiene que asumir que no existe el PDG, a Dios gracias, en el Senado”, señaló.

También advirtió que “si no hay compensaciones, se hace difícil el diálogo y tienen que abrirse a hacer las correcciones necesarias para un proyecto que sigue siendo malo”.

En materia tributaria, Saavedra planteó que una eventual rebaja del impuesto corporativo podría discutirse si existieran mecanismos compensatorios. “Yo diría a lo mejor cambiar dos puntos y dos puntos a todas las fortunas que tengan más de 100 millones de dólares a su haber, gravándolas en 2%”, propuso.

Finalmente, destacó la importancia del subsidio unificado al empleo y afirmó que “eso le sale mucho más barato a Chile y tiene muchos más incentivos a la generación de empleo”.