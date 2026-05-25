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“Vamos a tener más herramientas”: Máximo Pavez asegura que el gobierno de Kast va a cumplir la promesa de expulsar a 330 mil migrantes

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la controversia que generó el Presidente José Antonio Kast tras sus dichos en materia de migración.

Cabe recordar que el jefe de Estado señaló que sus declaraciones sobre asegurar en campaña la salida de 300 mil personas del país correspondían a una “metáfora”, aunque luego aclaró: “Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora”.

En ese contexto, enfatizó que la política migratoria no solamente se centra en las expulsiones. En estos dos meses de mandato, afirmó que se ha trabajado de manera coordinada con la Policía de Investigaciones (PDI) para aumentar las fiscalizaciones e infracciones, con el objetivo de disuadir el ingreso por pasos no habilitados. Además, destacó el aumento de salidas voluntarias.

“El proceso de regularización no está en el horizonte del gobierno aún. La meta del Presidente de la República es expulsar la mayor cantidad de personas posibles y facilitar que las personas puedan salir voluntariamente y volver a entrar”, afirmó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si sigue vigente el compromiso asumido durante la carrera presidencial de expulsar a 330 mil migrantes irregulares, afirmó: “Sí, vamos a hacer todo lo que podamos”, y adelantó que intensificarán estos procesos.

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